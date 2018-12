Reforma do Arquivo Público do Estado vai custar R$ 2,3 milhões

A sede do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) vai passar por uma reforma de R$ 2,3 milhões. A empresa vencedora do processo de licitação, a Marsou Engenharia, foi divulgada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (5).

A previsão é que as obras comecem ainda em 2018, de acordo com a assessoria. O plano de execução da reforma do prédio inclui serviços como vedações e melhorias nos revestimentos, reforma dos pisos, no forro, impermeabilizações nos espaços, restaurações de moveis, pintura, instalações elétricas e iluminação externa.

“É um investimento na preservação da memória da Bahia e do Brasil, tendo em vista que o Arquivo Público custodia documentos de inestimável valor para país”, afirmou a diretora do Arquivo Público do Estado da Bahia, Teresa Matos.

A Marsou Engenharia Eirelli atua desde 1996 na área de construção civil, especializada em restauração do patrimônio histórico foi a vencedora da licitação e vai receber cerca de R$ 2,3 milhões pelo serviço.

Fundado em 16 de janeiro de 1890, o Arquivo Público do Estado da Bahia é a mais importante entidade arquivística do estado brasileiro da Bahia. Está localizado no Solar da Quinta do Tanque, prédio integrante do patrimônio histórico e arquitetônico da capital baiana e originalmente local de pouso dos jesuítas, erguido ainda no século XVI e pertencente a esta ordem até sua expulsão do Brasil, em 1759.