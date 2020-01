Regata Mestre Tampão terá 11ª edição na Ilha de Itaparica

A Ilha de Itaparica receberá, domingo (19), a 11ª edição da Regata Mestre Tampão. Mais de 20 saveiros sairão às 14h da praia de Amoreiras, no município de Itaparica, onde será a largada, e navegarão por 15km na Baía de Todos os Santos até a chegada, na praia de Taipoca, na vizinha Vera Cruz. Ao término da prova, haverá um show da cantora de arrocha Ana Rios.

Organizada pela comunidade de Taipoca, a regata faz parte do calendário do Clube de Saveiro da Ilha de Itaparica. Já foram realizadas quatro regatas pelo campeonato 2019/2020, sendo o saveiro Brotinho Legal o atual líder, com 90 pontos. Em segundo, aparece o Cacha Pregos, com 85, e em terceiro, o barco O Bando, com 80.

Após a Mestre Tampão, acontecerão outras cinco corridas até 1º de março, quando o torneio será encerrado.