Reggae, forró e axé no Festival da Primavera

Separe o look tropical, porque Salvador vai ter um festival que celebra a chegada da Primavera neste final de semana. Shows, teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer acontecem pela cidade.

No Porto Salvador Eventos (Avenida França), a noite do sábado (28) vai contar com os shows do Forró do Tico e Danniel Vieira. No Rio Vermelho, a apresentações acontecem no Largo da Mariquita. Vão passar por lá a Orquestra Afrosinfônica, Larissa Luz e Adão Negro.

O encerramento do festival é no domingo (29) e, entre as atrações, está a Volta ao Dique com a banda Mudei de Nome, a partir das 11h. Na Praça da Inglaterra, no Comércio, os shows começam às 16h. As atrações são Zuhri, Skanibais e Rastgate Blues. Grátis.