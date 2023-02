Região da Barra-Ondina terá reforço de ônibus para o Furdunço, no domingo

O transporte vai ser diferente neste fim de semana nas regiões de Ondina e Barra por conta do Fuzuê, no sábado (11), e do Furdunço, no domingo (12). A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação que inclui reforço de 14 linhas de ônibus no domingo e alterações no tráfego para atender melhor quem vai curtir e os moradores da região.

O tráfego de veículos será interditado entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra em ambos os dias, das 13h às 2h. Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo trecho terão seu itinerário modificado até a abertura da via.

Fuzuê

Para o Fuzuê, no sábado (11), as linhas que atendem a Avenida Centenário devem seguir pela Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, seguindo, daí, seu itinerário normal.

As linhas que passam pela Avenida Centenário e que têm como destino a Barra ou Barra Avenida devem acessar a Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retornar na Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, e Avenida Princesa Leopoldina, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem Avenida Centenário com destino à Barra/Barra Avenida/Centenário devem seguir pela Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, voltando à Avenida Centenário, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem a Avenida Centenário com destino ao Campo Grande vão seguir pela Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, fazer o retorno no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Rei Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, e então Avenida Centenário, seguindo seu itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande com destino à orla vão seguir pela Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, Praça dos Reis Católico, Avenida Reitor Miguel Calmon, Anita Garibaldi, chegando à Avenida Milton Santos, de onde seguem seu itinerário normal.

A linha 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina fará o seguinte itinerário, passando pela Avenida Milton Santos, Avenida Oceânica, Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Tororó, chegando à Estação da Lapa.

A operação das linhas que atendem a região da Barra/Barra Avenida seguirá com a programação normal de sábado. Quarenta e dois veículos de frota reguladora estarão à disposição na Estação da Lapa, para dar reforço à operação de acordo com a necessidade. Agentes de trânsito e transporte estarão em pontos estratégicos do circuito para orientar o público sobre as mudanças e opções de deslocamento.

Furdunço

No domingo (12), 14 linhas com destino à Barra serão reforçadas das 11h às 23h, e terão sua operação prolongadas até as 02h de segunda-feira (13). São elas:

CÓDIGO LINHA 1001 Aeroporto – Praça da Sé 1125 Narandiba/Doron – Barra R1 1130 Cabula VI – Ondina 1137 Pernambués – Barra 1211 Tancredo Neves – Barra 1230 Sussuarana – Barra R1 1239 Mata Escura – Barra 1367 Pau da Lima – Campo Grande/Barra 1386 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de Abril - Barra 0313 Faz. Grande do Retiro – Barra 0321 Marechal Rondon – Barra 1505 Pirajá/Rio Vermelho – Barra 1607 Paripe – Barra 1633 Mirante de Periperi – Ondina