Regina Casé faz declaração para Douglas Silva e revela torcida

Regina Casé (67) resolveu escancarar sua torcida para o BBB22. A atriz compartilhou um vídeo exibindo alguns momentos ao lado do amigo Douglas Silva (33), participante do reality, e emocionou os seguidores ao comentar sobre a amizade dos dois.

"Esse cara é o máximo! Eu conheço esse menino desde os nove anos de idade! E é tudo misturado… Ele é meu filho, meu parceiro de trabalho, meu ator, meu cantor, meu dançarino, meu amigo querido do coração, minha família. Ele realmente é o irmão da @beneditazerbini querido do coração… Ele é a alegria lá de casa. Ele chega e é uma loucura! E a família que ele formou pra ele é tão bonita!", comentou.

Na sequência, a apresentadora rasgou elogios para a família do ator: "A @carolsamarao sabe da admiração que eu tenho por ela. Uma mãe incrível! Que foi mãe tão jovem e tão madura, tão firme, tão amorosa. @MariaFlorSamarao… essa menina que é de uma inteligência… E como dança, como é engraçada igual ao pai! Carisma de família! E agora chegou Morena, a bebê mais linda que eu já vi na minha vida… Qualquer um fica apaixonado por ela no ato! Isso tudo para dizer que eu amo tanto essa família, que eu adoro tanto o Douglas, que não é que eu tô torcendo pra ele no #BBB22. Meu coração tá lá junto com ele naquela casa!".