Regina Casé mostra visita de filhos de Paulo Gustavo na casa dela em Salvador

Regina Casé compartilhou imagens cheias de fofura de Romeu e Gael, filhos do humorista Paulo Gustavo e Thales Bretas. A atriz contou aos fãs que ela recebeu as fotos da mãe do ator, vítima da covid-19. A atriz contou que Thales, os pequenos, Déa Lúcia e a irmã de Paulo, Juliana Amaral, estiveram no Santuário Irmã Dulce, em Salvador.

Na ocasião, a família se hospedou na casa de Regina Casé. Lá, Romeu e Gael fizeram um amigo na vizinhança. "Romeu e Gael se hospedaram lá em casa na Bahia com toda família quando foram ao Santuário de Santa Irmã Dulce e como eu não pude ir recebi essas imagens lindas de vovó Déa Lúcia!", contou Regina.

"Eles sentaram na porta do nosso sobradinho e logo, logo fizeram um amigo baianinho! Fiquei muito emocionada e pensando quanta beleza, força e pureza estão contidas nessas imagens! Escreve para gente os ensinamentos que você vê aí!", escreveu ela.