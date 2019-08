A atriz Regina Casé (foto de Betto Jr.)

Regina Casé não se enquadra e nunca se enquadrou em padrão algum. Agora, depois de 18 anos afastada das novelas – a última foi As Filhas da Mãe, em 2001, ela estará no novo folhetim das nove da TV Globo, que se chamará Amor de Mãe e tem estreia prevista para novembro.

Com isso, ao contrário dos últimos anos, Regina não passará o próximo Verão na capital baiana. “Já estou com o coração partido”, nos disse a artista. No último Verão, Regina esteve durante toda a estação em Salvador, onde possui uma linda casa no Santo Antônio Além do Carmo, que estará alugada nos próximos meses.

Pelourinho ganhará uma unidade do restaurante Mariposa (foto/divulgação)

Empresário revitaliza casarão e abre espaço-conceito no Pelourinho

De repente, 15!

Homenagem

O empresário Luiz Mendonça Filho (foto de Ulisses Dumas/divulgação)

Trajetória

Bem-vindo

Jader Almeida, eleito Designer do Ano pelo Prêmio Casa Vogue Desing, estará em Salvador no próximo dia 29, para participar de uma palestra na HD Experience. A loja, na Bahia Marina, é uma pop up da Home Design e funcionará entre os meses de agosto e outubro. Por lá, além de falar sobre mobiliário, Jader vai destacar a sua carreira. Formado em Arquitetura, ele desenvolve produtos exclusivamente para a indústria desde 2014, tendo como principal parceira a marca Sollos, que promove o uso racional de matérias-primas e trata 100% dos resíduos produtivos. Além de Jader Almeida, o espaço comandado por Manuela Andrade e Maurício Lins também irá receber talks já confirmados com Bruno Carvalho e Roberta Banqueri.

E mais...

* A vereadora Lorena Brandão propôs o título de cidadã soteropolitana à atriz Heloisa Périssé. Na justificativa da proposta, a vereadora destaca que Heloisa viveu em Salvador dos 11 aos 18 anos.

* Patrícia e Toninho Andrade jantavam, quinta-feira, no restaurante Origem, no Caminho das Árvores. Por lá, comandavam mesa de amigos.

* A empresária Ângela Freitas, franqueada da Osklen em Salvador, emplacou idade nova na quinta. Comemorou, entre familiares, com jantar no Pasta em Casa, no Rio Vermelho.

* O médico Edson Bastos festeja o Dia dos Pais, hoje, ao lado do filho, o também médico Edson Freitas, em São Paulo. A comemoração foi iniciada ontem com almoços e jantares nos melhores restaurantes da capital paulista.