Regina Casé pede pela preservação da Baixa dos Sapateiros: “Muito mais importante do que pensam”  

Durante evento em Salvador, Regina Casé destaca valor histórico da Baixa dos Sapateiros (Foto: Elias Dantas)

Desde criança, a relação de Regina Casé com Salvador é única. Encantada com a estética e com a gente do lugar, a artista mantém ao longo dos anos a tradição de vir passar o mês de janeiro em sua casa no Santo Antônio Além do Carmo e lá reunir familiares e amigos em encontros descompromissados, além de circular pela região. Na última sexta-feira, Regina esteve no lançamento do livro de Alberto Pitta, no MAM-Ba. Na ocasião, ao ser entrevistada pelo Alô Alô Bahia, falou sobre a importância da publicação e fez um apelo pela preservação de uma das regiões mais conhecidas do centro da cidade.

“Hoje eu vou pegar carona, aproveitando o lançamento deslumbrante de Alberto Pitta, e conclamar os baianos todos para não deixarem a Baixa dos Sapateiros morrer. É um lugar muito mais importante do que as pessoas pensam. Aquilo não é só o comércio, é um anel que envolve todo o Centro Histórico”, disse ao portal.

Separando os bairros de Nazaré e Saúde do Pelourinho e Santo Antônio, a Baixa dos Sapateiros ficou nacionalmente conhecida através da canção do compositor mineiro Ari Barroso. Em sua época áurea, a Baixinha, como muitos ainda a tratam, ou Avenida J. J. Seabra - o seu nome oficial - fervilhava entre um comércio intenso e três das principais salas de cinema da cidade: Cines Jandaia, Tupy e Pax.





Alberto Pitta lançou primeiro livro (Foto: Elias Dantas)

Lançamento na Contorno

Uma noite daquelas que se guarda na memória e que já entrou para a história da arte baiana. Nesta sexta-feira, Alberto Pitta reuniu amigos e admiradores em torno do lançamento em Salvador do seu primeiro livro, ‘Histórias Contadas em Tecidos - O Carnaval Negro Baiano’. A sessão de autógrafos foi realizada na Sala dos Arcos do Museu de Arte Moderna da Bahia, na Av. Contorno. “Esse livro é inédito porque traz um olhar diferente para contar histórias. A ideia de um encontro entre analfabetos. Aqueles que estiveram na universidade, mas não sabem ler os panos e aqueles que não tiveram a oportunidade de ir à escola, mas sabem ler os símbolos e signos ali colocados. Então o tecido é literalmente uma costura sobre o cotidiano da gente do povo”, revelou Pitta.

IK Muniz vai abrir escritório em Salvador

Além de uma casa no Santo Antônio Além do Carmo e da galeria de arte ‘Lugar Comum’, na Feira de São Joaquim, Vik Muniz decidiu montar um escritório na cidade. “A coisa que mais me encanta é que aqui as pessoas são donas da própria cultura. E que é criada com alma, com o corpo, com poucas coisas, porque já estão impregnadas de uma ancestralidade, forte”, nos disse o artista plástico. “Salvador é uma inspiração pra mim. Uma cidade responsável por minha volta ao Brasil”, completou. O escritório de Vik seguirá o mesmo mood despojado de seus imóveis e funcionará em espaço ainda não revelado.

Fórum Econômico

Após passar o réveillon na famosa ilha caribenha Saint Barth, Nizan Guanaes desembargou em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, que começa anteontem. O encontro anual reúne grandes empresários, políticos, intelectuais e jornalistas em busca de soluções para questões urgentes enfrentadas mundialmente. "O World Economic Forum está discutindo o único caminho para este planeta fragmentado: Política com P maiúsculo, e não o p minúsculo da polarização, que é a fragmentação radicalizada e destrutiva que vemos em quase toda parte", afirmou o publicitário baiano.





Giro cultural

Em mais uma de suas tradicionais temporadas em Salvador, Caetano Veloso tirou a noite deste sábado, 14 de janeiro, para circular pelo Rio Vermelho – mesmo bairro onde possui uma residência. Por lá, o cantor prestigiou o show de Magary Lord na Casa Rosa. O evento faz parte da programação de verão do espaço e contou com participações de Márcio Melo, Hiran e Peu Meurray, entre outros. Caetano chegou ao evento ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne. O casal foi recepcionado por Rose Lima, gestora do famoso equipamento cultural.

Ampliação aérea

A GOL Linhas Aéreas planeja aproximadamente 390 voos extras para o período do Carnaval 2023. 72 mil assentos serão adicionados na malha área da companhia, contemplando a demanda acentuada por voos em diferentes regiões do país. Pé no jato!