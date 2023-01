Regina Casé recebe visita de artistas famosos em casa do Santo Antônio Além do Carmo

Que Salvador é a cidade queridinha dos famosos, isso muita gente já sabe. Mas para Regina Casé, a capital baiana virou a cidade para encontrar amigos artistas que moram por cá ou que estão de férias. Nesta quarta-feira (11), a Zoé da novela "Todas as Flores", novela exclusiva do Globoplay, fez um almoço para os companheiros de vida.

O almoço, que era para ser um encontro de amigos, acabou virando um grande evento com cantores, atores e outros famosos na casa que Regina tem em Salvador, na região do Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico da capital baiana.

No Instagram, a famosa compartilhou diversos vídeos e fotos da festa, que reuniu roda samba, batuque de percussão, muita comida e artistas consagrados, como o cantor Péricles com a esposa, além dos atores Douglas Silva e Fernanda Paes Leme.

Mais tarde, a filha de Regina na trama do Globoplay, Sophie Charlotte, apareceu para curtir a festa ao lado dos cantores Xanddy Harmonia e Márcio Victor, do Psirico.