Regina Casé reúne amigos para almoço e roda de samba na casa de Salvador; fotos

A atriz e apresentadora Regina Casé reuniu amigos para almoço especial, nesta quarta-feira (11), na casa que possui no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

O encontro contou com roda de samba, batuque de percussão, comida baiana e artistas consagrados, como o cantor Péricles com a esposa, além dos atores Douglas Silva e Fernanda Paes Leme. Sophie Charlotte também apareceu por lá, assim como os cantores Xanddy Harmonia e Márcio Victor, do Psirico.

A residência de Regina é uma junção de duas propriedades originais do bairro Santo Antônio, perto do Pelourinho. A cereja do bolo ficou por conta de um pôr do sol de tirar o fôlego.

Leia mais em Alô Alô Bahia