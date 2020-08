Regina Duarte pede ajuda de Glória Perez para voltar à Globo, diz colunista

Contratada da TV Globo por mais de 50 anos, a atriz Regina Duarte resolveu abrir mão de sua estabilidade para arriscar a carreira na política, no começo de 2020. Sem o sucesso esperado na Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, acabou deixando o cargo em menos de três meses e saiu de Brasília em maio. Resultado: desempregada, agora tenta voltar às novelas e, pra não perder o costume, na antiga casa.

A informação é do colunista Ricardo Feltrin, que informou que Regina Duarte está sondando os amigos que ainda tem na Globo há uma semana, para ver se consegue voltar para o canal de televisão.

Uma delas foi Glória Perez, com quem teria conversado diretamente sobre a possibilidade de ser escalada para a próxima novela da autora.

Glória deve assinar mais um folhetim no horário nobre da emissora em 2021. Os planos eram que a trama fosse ao ar no primeiro semestre do ano que vem, mas após as paralisações das gravações, por conta da pandemia do novo coronavírus, a novela ainda não tem previsão para estrear.

A autora ainda está escrevendo a obra, que sequer ganhou um nome. Porém, Regina já manifestou interesse em fazer parte do elenco, que também será escalado no futuro.

Ainda de acordo com o colunista, há chances da atriz conseguir voltar, já que a Globo não barra mais a contratação de artistas por eles terem realizado uma quebra de contrato anteriormente.