Regina Duarte perde 100 mil fãs no Instagram e diz: 'Onde foi que errei?'

Regina Duarte, de 74 anos, usou as redes sociais para desabafar após perder 100 mil seguidores nas redes sociais. A atriz veterana chegou a cobrar o Instagram, inclusive, após ver o número de fãs cair em apenas 24 horas.

"Então, eu estou achando difícil de entender. Será que o pessoal do Instagram consegue me explicar? Devo me dirigir a quem? Ontem, comemorei, toda feliz, os 2,4 milhões de seguidores. Lembram? Hoje, amanheceu com 2,3", escreveu. "Com profunda dor e indizível decepção pergunto: o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei?", completou ela, que voltará a ser vista como a espalhafatosa Viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, que entra no catálogo da Globoplay no final de junho.