Regina Duarte posta mentira de que faixa usada por Lula é falsa e toma pito de atriz

Em publicação no Instagram, a atriz e ex-secretária de Cultura no governo Bolsonaro, Regina Duarte, reproduziu fake news divulgada por perfis de extrema direita. No post, ela indicava que a falsa usada por Lula durante a posse presidencial era falsa.

O post revoltou a atriz Elisa Lucinda, que foi ao perfil da colega afirmar que "a classe [artística] está chocada com vc, Regina".

"Deixe de ser antidemocrática, você tem netos (...) Uma história linda você escreveu e está dando conta de apagar. Aceite o resultado das eleições. Ou então desista de pronunciar a palavra democracia", disse.

O conteúdo da postagem de Regina era completamente falso. A faixa presidencial usada por Lula, de fato, é diferente da que Bolsonaro vestiu em 2019. O petista preferiu trajar a ultilizada por Dilma Rousseff em 2015.