Reginaldo Faria desmente boatos de que recusou vacina: 'Tomei duas doses'

o ator Reginaldo Faria, de 83 anos, negou os boatos de que ele teria sido cortado da próxima novela das nove da TV Globo, Um Lugar ao Sol, depois de se recusar a tomar a vacina contra a covid-19.

Em entrevista à revista Quem, o ator explicou a decisão da emissora carioca. "Isso não existe. Tomei as duas doses da vacina. Sou totalmente a favor da vacinação. Não sou louco! O que aconteceu foi que a Globo, para me poupar, porque tenho 83 anos de idade, teve uma conversa comigo e chegamos à conclusão de que eu não deveria participar da gravação atual", explicou.

Com piora na pandemia, Globo interrompe gravações de novelas e séries

Filho de Reginaldo, o também ator Marcelo Faria publicou um vídeo no Instagram mostrando o momento em que seu pai tomava o imunizante contra a covid-19, há quase duas semanas, no Rio. Em texto exaltado disse: "Hoje nós da família nos deparamos com uma notícia caluniosa sobre este homem incontestável em todos os aspectos. “REGINALDO FARIA, se recusa a tomar a vacina e @redeglobo tira o ator da nova novela das 21:00” !??!!!! Oi????! Quem teve a coragem de fazer uma maldade destas num momento como este? Espero sinceramente que todos os veículos de comunicação se retratem e declarem as verdades do fato. Estou indignado!!!!! Gente podre. VACINA SIM, NEGACIONISTAS NÃO."

Ainda segundo Reginaldo, a TV Globo queria antecipar a estreia da novela de Lícia Manzo para abril deste ano e, por isso, o elenco já precisaria gravar os primeiros capítulos.

"E seria nessa fase que estamos vivendo, com a variante do vírus mais forte e tudo mais. Então, chegamos à conclusão de que, para mim, seria difícil participar dessa primeira gravação e trocamos de personagem, vamos dizer assim. Vou fazer outro personagem na novela, só que mais para o final. E o Zé de Abreu está me substituindo", disse Faria.

Com a estreia adiada mais uma vez por causa da pandemia do novo coronavírus, Um Lugar ao Sol está em ritmo adiantado no que diz respeito aos roteiros. O colunista do UOL Fefito apurou que mais de 80 roteiros já foram entregues para a emissora. Mas, as gravações não tem previsão para começar.