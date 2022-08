Rei da resenha, Vampeta estará em evento gratuito em Salvador nesta sexta

O ex-jogador de futebol Vampeta encerra a programação de bate-papos do Mês dos Pais do Salvador Shopping, que promove a exposição “Memórias dos Nossos Craques”. O ex-volante, revelado pelo Vitória e campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, é a atração desta sexta-feira (19).

O evento tem entrada gratuita e acontece na Praça Central do empreendimento (piso L1), a partir das 19h30. A mediação será feita pelo jornalista esportivo Mauro Beting.

Baiano de Nazaré, Vampeta é também bicampeão brasileiro pelo Corinthians (1998 e 1999). Jogou ainda no PSV, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Fluminense, Flamengo e Goiás. Atualmente ele é presidente do Conselho do Osasco Audax (SP) e comentarista esportivo do grupo Jovem Pan.

A exposição "Memórias dos Nossos Craques" ficará instalada no Salvador Shopping até domingo (21). Nela é possível ver camisas e chuteiras de jogadores atuais e do passado da Seleção Brasileira, além de assistir a vídeos com depoimentos de baianos que vestiram a amarelinha, como Bebeto, Júnior, Daniel Alves, entre outros.