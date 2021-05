Rei de likes e lucros nas redes sociais comemora aniversário em Salvador

Murilo Henare (divulgação)

Salvador foi o destino escolhido por Murilo Henare para comemorar seu aniversário, nessa terça-feira. O empresário e influencer veio passar a data na capital baiana depois de uma temporada de viagens pelo mundo, que incluiu Dubai, nos Emirados Árabes, as Maldivas, no Sul da Ásia, e Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. Henare é CEO da Banca Digital e diretor artístico da maior agência de cultura digital, música, talentos e marketing de influência do país, a Mynd.

A Banca Digital, que está dentro da Mynd, reúne 26 grandes contas de entretenimento do Instagram, como o Alfinetei (18 milhões de seguidores), Sou Eu Na Vida (8,4 mi), Choquei (6,6 mi), Nazaré Amarga (6,4 mi), Fofoquei (4,6 mi), Miga Sua Loca (2,4 mi), Central da Fama (2,3 mi), Cutucadas (1,2 mi, Rainha Matos (1 mi), Gossip do Dia (1 mi) e Tia Crey (567 mil), e fecha negócio com grandes anunciantes, num alcance potencial estimado em 121 milhões de impactos diários.

Henare começou a criar conteúdo nas redes sociais em 2012 meio que por acaso, aprendeu na prática a como transformar posts divertidos em dinheiro e tornou-se sócio da Banca Digital depois de apresentar o modelo de negócio para Fátima Pissarra, diretora geral da Mynt, que representa quase duzentos nomes, de artistas como Luan Santana, Pabllo Vittar, Kevinho e Ludmilla, a participantes e ex-participantes do Big Brother, youtubers como Luccas Neto, e influenciadores como Pequena Lô e Felipe Castanhari.

Grande escala

Só para se ter ideia do tamanho do negócio, em uma reportagem sobre Henare, a Revista Piauí publicou que Mynd fechou 2020 com faturamento de R$ 150 milhões, R$ 70 milhões a mais que o esperado. “Como agenciamos os comunicadores de maior impacto no país, 90% das ações do mercado publicitário acabam passando pelo nosso casting”, afirmou Fátima.

Sócio de Pissarra na chamada Banca Digital, Murilo Henare, em um mês de movimento comum, embolsa cerca de R$ 350 mil, muito mais do que os R$500 que cobrava por mês dos clientes nos primeiros publiposts que fez quando o Miga Sua Louca bateu 1 milhão de seguidores e ele começou a ganhar dinheiro com as redes sociais. Para a Piauí, o jovem empresário se define como “publicitário autodidata” e “empreendedor”. No ano passado, a Banca Digital faturou R$ 20 milhões. Neste ano, prevê faturar entre R$ 45 e R$ 50 milhões. Não faltam motivos para comemorar o aniversário.

Renata Mello e Paula de Souza Aranha (divulgação)

Lançamento

Uma mulher vestida de si própria, feliz consigo mesma. Essa é a proposta da Caché, nova marca feminina nascida a partir dos olhares atentos e criativos de Renata Mello, estilista baiana radicada em São Paulo, e da paulistana Paula de Souza Aranha, especialista em estratégias comerciais de marcas de moda. Amigas há sete anos, a dupla decidiu empreender trazendo para o mercado roupas e acessórios que tem “aquele algo mais” – interpretação para a palavra Caché. O lançamento da coleção de estreia, Hanoi Love, aconteceu na semana passada, durante três dias, no Atelier 284, belo espaço no Jardim Paulistano voltado para exposições, integração de ofícios e trocas de saberes. Tudo a ver com a proposta da marca, que é inspirar o cotidiano com beleza e generosidade. As peças do Inverno 2021 estão à venda em multimarcas e, também, na página no Instagram: @cache__shop.

Edson Freitas (divulgação)

Made in Bahia

Um adaptador universal de endoscópios para smartphones, chamado de MSCOPE, já está sendo utilizado por mais de 1.000 médicos no país. Criado pelo médico otorrinolaringologista Edson Freitas em conjunto com Ricardo Bento, professor titular da mesma área na Universidade de São Paulo (USP), o equipamento é conectado ao smartphone por meio de um mecanismo regulável, fazendo com que seja compatível com qualquer modelo e utilizado com endoscópios flexíveis ou rígidos. Ontem, através das redes sociais, a inciativa foi parabenizada pelo publicitário Nizan Guanaes. “Que genial, que orgulho do meu conterrâneo”, disse. O adaptador é vendido por R$ 1.899,00 no site oficial e conta, ainda, com um canal no Youtube para detalhar a montagem, funcionamento e aplicação.

Paula Frank (divulgação)

Responsabilidade social

A empresária Paula Frank, que possui lojas com seu nome nos shoppings Barra e da Bahia, promoveu um reality através das redes sociais e arrecadou 13 mil quilos de alimentos não-perecíveis que foram destinados ao Seja Semente. O projeto incentiva pessoas a conhecerem novas realidades através do trabalho voluntário, prestando serviços básicos à população, como os de alimentação e de saúde.

Pano rápido

Um dos melhores restaurantes do mundo, o Eleven Madison Park, em Nova York, irá reabrir no dia 10 de junho, após 15 meses de portas fechadas. Voltará com uma grande novidade: 100% do menu será vegano.

Os arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins foram destaque, essa semana, na Casa Vogue por causa de um projeto da dupla, na Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. O imóvel possui living integrado a outros ambientes para avistar a Baía de Todos os Santos.

Salvador está entre os destinos nacionais mais procurados para viagens no pós-pandemia, de acordo com o metabuscador Kayak. Recife e Maceió completam a lista.