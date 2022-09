Reinier desabafa sobre passagem na Alemanha: 'Só queria ser feliz'

Vendido por 30 milhões de euros para o Real Madrid no fim de 2019, o atacante Reinier dava seus primeiros passos na Europa e gerava expectativa de ser mais um jovem jogador que poderia se destacar na seleção brasileira. Mas a realidade foi muito diferente e o atleta não conseguiu se firmar na equipe espanhola e foi emprestado ao Borussia Dortmund, na Alemanha, por duas temporadas. Lá marcou apenas um gol e deu uma assistência, em 39 partidas.

Reinier revelou em entrevista ao site GE que a fase na Alemanha foram 'anos perdidos' e agora ele quer reencontrar a boa fase atuando no Girona, da Espanha, mais uma vez emprestado pelo Real Madrid. “Passaram dois anos que, para mim, foram perdidos e não vão voltar. Agora tenho que recomeçar dando a vida aqui no Girona.” afirmou

O jogador lembra que chegou a se reunir com o staff do Borussia para entender o que precisava melhorar para que ele tivesse mais minutagem, mas não surtiu efeito na prática. “Cheguei a falar com o treinador, discutimos no inglês coisas de treinamento, de jogo que eu precisava melhorar, e ninguém explicava nada. Só queria sair de lá. Quando deu um ano eu percebi que não ia mudar e não era por mim, porque estava fazendo de tudo. Treinava em casa, tinha fisioterapeuta, nutricionista. Já não tinha mais o que fazer. Só queria sair e ser feliz de novo”.

Segundo a imprensa europeia, na última janela de transferências o Girona tinha a concorrências de alguns clubes como Benfica, Roma e Torino, mas o time espanhol acertou com o jogador. Até agora, são cinco jogos e um gol marcado com a camisa do Girona, onde ele fica por empréstimo (sem opção de compra) até o final da temporada.