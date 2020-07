Relação entre jornalismo e comunicação estratégica é tema de livro

A relação entre jornalistas e assessores de imprensa no processo de elaboração das notícias que chegam aos jornais impressos, sites e telejornais é o tema do livro A Construção da Notícia: Interseções entre Jornalismo e Comunicação Estratégica (Edufba), da jornalista e pesquisadora Claudiane Carvalho. Fruto de tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas na UFBA, o trabalho será lançado num bate-papo nesta terça (28), às 17h, no canal da Edufba no YouTube.

Para tratar da relação entre o jornalismo e os outros campos da sociedade, a publicação fala de pontos como o enxugamento das equipes nas redações, as mudanças provocadas pelas novas tecnologias e a profissionalização das fontes de informação, ou seja, de organizações públicas, privadas e terceiro setor, além de personalidades individuais, que, cada vez mais, contam com trabalhos estratégicos de comunicação.

Segundo Claudiane, as conexões entre o jornalismo e a comunicação estratégica, da qual faz parte a assessoria de imprensa, podem ser abordadas por vários caminhos, mas sua pesquisa buscou entender as implicações na composição da narrativa jornalística. “Nossa proposta foi desenhar um modelo de análise que contemplasse os contratos de comunicação estabelecidos entre assessorias, meios de comunicação e leitores para construção do discurso da informação. Entender como são equacionados os valores do fazer jornalístico com os valores das fontes”, esclarece. Segundo a autora, o desafio é compreender como é concebido o efeito de sentido de verdade da notícia elaborada nesse entrosamento entre assessoria e jornalismo.

O livro custa R$ 40 e pode ser adquirido no site da Livraria 30porcento e pelo email coedufba@ufba.br.