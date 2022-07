Relação entre Neymar e Mbappé foi 'salva' por português; entenda

Após circularem notícias sobre um pedido feito pelo atacante Kylian Mbappé para que Neymar fosse negociado pelo Paris Saint-Germain, a relação entre os dois craques parece ter tomado outros rumos e os dois voltaram a ter uma boa convivência dentro do clube. A informação noticiada pelo jornal francês Le Parisien é de que o brasileiro reconquistou a confiança de Mbappé após o começo da pré-temporada.

O veículo europeu atribui o bom relacionado à figura do português Luis Campos, contratado para ser o novo diretor esportivo do PSG nesta temporada, após a saída do brasileiro Leonardo.

Segundo o Le Parisien, Campos teria implementado uma nova política de convivência dentro do clube, onde os jogadores fazem as refeições do café da manhã e do almoço dentro das instalações do centro de treinamento, o que aumentou o tempo de interação entre os atletas. Na última semana, Neymar e Mbappé teriam voltado a se aproximar e o clima entre melhorado.

A notícia também impacta na relação entre o camisa 10 francês e 10 argentino, Lionel Messi. Isso porque o Mundo Deportivo havia publicado que os dois estavam divididos em relação a Neymar no PSG. Enquanto Mbappé mantinha ressalvas, Messi manteve uma postura de ficar ao lado do ex-companheiro de Barcelona.

Mas a reaproximação dos atacantes é boa também para o novo treinador do PSG, o francês Christophe Galtier, contratado nesta temporada para substituir Maurício Pochettino. Galtier tem a intenção de colocar o trio 'MNM' para atuarem juntos no onze inicial da equipe. Segundo informações da mídia europeia, a ideia é avançar Messi e Mbappé, enquanto Neymar atua numa faixa por trás, flutuando no ataque.