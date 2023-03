Relato de Silvero Pereira leva Xuxa às lágrimas no Altas Horas

A apresentadora Xuxa Meneghel, 59 anos, foi homenageada por Serginho Groisman, 72, com uma edição especial do programa Altas Horas, da TV Globo, na noite deste sábado (12). Artistas contaram histórias emocionantes que viveram com a Rainha dos Baixinhos, que comemora 60 anos este mês.

Um dos momentos de maior emoção foi durante o depoimento do ator Silvero Pereira, que viveu Zaqueu, da novela "Pantanal", e Lunga, do filme "Bacurau".

Pereira contou que Xuxa foi uma inspiração para ele, que, desde pequeno, se identificava como homossexual, mas sofria preconceito na cidade em que nasceu.

"Sempre fui uma criança viada, desde pequenininha, e como criança viada do interior do Ceará, a TV era meu lugar por onde via o mundo (...). Não tinha nada de arte na minha cidade, e eu sempre soube que queria ser artista", disse Silvero.

O ator, de 40 anos, disse que para ele, Xuxa é sua RuPaul, famosa drag queen dos Estados Unidos que é considerada um ícone para a comunidade LGBTIQA+.

"Eu não sou da época do 'RuPaul', não tínhamos 'RuPaul', então a Xuxa pra mim era o 'RuPaul'. Eu botava a toalha na cabeça, colocava a roupa da minha mãe e dançava as músicas da Xuxa. Um dia uns amigos me viram, porque eu fazia isso escondido, e passaram a me chamar de 'paquito'. Gritavam no portão de casa", desabafou.

Emocionado, Silvero Pereira disse que "sempre foi paquita" e recebeu um abraço de Xuxa, que também se emocionou.

Assista: