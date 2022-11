Relator da Faroeste autoriza acesso do CNJ a provas contra desembargadora baiana

Assim como fez em relação à ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia Maria do Socorro Barreto Santiago, o relator da Faroeste no STJ, ministro Og Fernandes, também autorizou o acesso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) às provas, documentos e arquivos da ação penal movida contra a desembargadora afastada Ilona Márcia Reis, acusada de integrar o esquema de venda de sentenças no Judiciário estadual. A decisão tem origem em um pedido feito pelo promotor baiano e conselheiro do CNJ João Paulo Schoucair, para municiar o processo administrativo disciplinar aberto pelo colegiado para apurar indícios de corrupção supostamente praticada pela magistrada.

Baú de segredos

Na decisão, Og Fernandes garante compartilhamento integral dos materiais coletados pela Polícia Federal nas investigações sobre a participação de Ilona Reis no esquema. Mas alerta o CNJ para a necessidade de preservar conteúdos que ainda são mantidos em segredo de justiça pelo STJ.

Túnel do tempo

Presa em dezembro de 2020 pela Faroeste, a magistrada teve a preventiva revogada em junho do ano passado pelo relator da operação. Em 2 de março deste ano, no entanto, Og Fernandes prorrogou o afastamento de Ilona Reis de suas funções no TJ por mais um ano, junto com outros quatro desembargadores igualmente denunciados por envolvimento na venda de sentenças e grilagem de terras em municípios do Oeste da Bahia: José Olegário Monção Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto Santiago e Lígia Maria Ramos da Cunha Lima.

Tiro de largada

Escalado para negociar a cota de cargos destinada aos partidos aliados no futuro governo de Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner deve iniciar a partir de hoje a série de conversas com líderes políticos que compõem a coalização petista para montar o xadrez dos espaços. Como foi antecipado pela Satélite na última quarta-feira, Wagner assumiu pessoalmente a tarefa de dividir postos no primeiro e segundo escalões do Executivo, equacionar a fatia de cada sigla no bolo, de acordo com o peso de cada uma no arco governista, e aparar eventuais arestas.

Dupla face

O deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-RJ) encontrou duas atmosferas opostas durante sua passagem pela Praia do Forte este fim de semana. Convidado para o casamento de uma alta executiva da Braskem no sábado, Maia circulou descontraído e animado entre os amigos dos noivos na festa. No dia seguinte, foi alvo de manifestações de hostilidade por parte de eleitores bolsonaristas no restaurante do resort onde estava hospedado com a esposa.

Top 5

O criminalista baiano Gamil Föppel foi escolhido o quinto advogado mais admirado do país na área de Direito Penal pelo novo ranking da revista Análise, uma das mais prestigiadas publicações do Brasil sobre o universo jurídico.