Relaxamento merecido: Elenco do Vitória se reapresenta após vencer o Paysandu

Nada de treino forte. Os jogadores do Vitória que foram titulares diante do Paysandu fizeram apenas atividades regenerativas na manhã desta segunda-feira (22), quando o elenco se reapresentou na Toca do Leão. A programação já é praxe, mas os sorrisos estavam mais presentes no clube após o triunfo por 1x0 na estreia do quadrangular final da Série C do Brasileiro.

Rodrigão deixou o banco de reservas no segundo tempo e garantiu o resultado, que fez o rubro-negro ficar na segunda colocação do Grupo C, com os mesmos três pontos do líder ABC. O Vitória perde para o rival potiguar no quesito gols marcados (dois contra um). Sem pontuar, Figueirense e Paysandu aparecem na terceira e quarta posições, respectivamente. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série B.

Além do protocolo de recuperação, os jogadores reservas participaram de um coletivo, que contou com alguns atletas do time sub-20. A equipe formada por Cabral, Daniel Bolt, Carlos, John e Dijalma; Zé Vítor (Alisson Santos), Gabriel Santiago e Foguinho; Thiaguinho, Rodrigão (Wanderson) e Alan Pedro venceu a atividade por 2x1, com gols de Alan Pedro e Foguinho.

Gabriel Honório descontou para o outro time, composto por Yuri Sena, Iury, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Ruan Nascimento; João Pedro, Gustavo Blanco e Gabriel Honório; Roberto, Dinei e Hítalo.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni seguiu na fase de transição e treinou à parte no campo com a equipe de preparação física rubro-negra. O exame de controle apontou que a lesão muscular do jogador ainda não foi cicatrizada.

O elenco do Vitória estará de folga na terça-feira (23) e volta a treinar na quarta-feira (24) pela manhã, na Toca do Leão, com foco no jogo contra o Figueirense, domingo (28), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A delegação viaja na sexta-feira (26).