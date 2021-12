Relembre 5 famosos que morreram em 2021

Paulo Gustavo, MC Kevin, Tarcísio Meira, Letieres Leite e Marília Mendonça são artistas e músicos que faleceram no ano de 2021, mas deixaram um legado em forma de carreira. As complicações em decorrência da covid e acidentes foram as causas das mortes dos homenageados no vídeo do CORREIO.

Veja abaixo o vídeo com breve descrição das carreiras, além da data e causa da morte de cada um dos famosos.

Familiares e fãs se comoveram nas redes sociais com cada falecimento e continuam relembrando as obras e produções dos artistas como forma de manter o legado deles vivo.