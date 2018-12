Relembre as 19 participações de Ivete no Festival de Verão

Nao há dúvidas de que Ivete Sangalo é a rainha do Festival de Verão. A estrela da axé music é a única artista que esteve em todas as 19 edições do evento desde a primeira, em 1999, ainda como vocalista da banda Eva. A baiana se prepara para estar na 20ª, que acontece neste final de semana (8 e 9), na Arena Fonte Nova, logo após gravar seu DVD, no Allianz Parque, em São Paulo.

Um dos destaques da participação da cantora no evento foi a celebração de 15 anos do festival. Ivete dançou a valsa no palco com 15 convidados especiais, incluindo Gilberto Gil, Tatau, Saulo e outros. Veja na galeria abaixo (após a publicidade) imagens de Ivete ao longo dos anos no Festival de Verão e relembre as fases da cantora.

Ivete Sangalo subiu no palco do Festival de Verão na sua primeira edição, em 1999. Vocalista da banda Eva, na época, a cantora agitou o público baiano ao som de sucessos como De Ladinho. (Divulgação) No primeiro ano como cantora solo, Ivete foi uma das atrações do terceiro dia do Festival de Verão de 2000. No palco principal, ela apresentou Canibal, que se tornou hit do Verão (Paulo Souza/Arquivo CORREIO) Em 2001, a música Empurra-Empurra fez sucesso Em 2002, a cantora bombava com Festa, um dos maiores hits da sua carreira. Música foi lançada meses antes do FV Olha o look dela em 2002! (Fabio Di Castro/Divulgação) Em 2003, ela entrou com look branco e começou a animar o público com De Ladinho (Marcio Costa/Arquivo CORREIO) Com cabelo cacheado, Ivete esteve no evento no mesmo dia de Carlinhos Brown, Sepultura e, creia, Sandy & Junior Em 2005, ela fez uma versão especial de Faz Tempo (Evandro Veiga/Arquivo CORREIO) Em 2006, as (elogiadas) pernas de fora chamaram a atenção (Arquivo CORREIO) Em 2007, ela levou para o Festival o repertório do seu segundo CD (Antonio Queirós/Arquivo CORREIO) Cantou também Piriri Pom Pom, Só as Cabeças, Ela é Problemática e Você Não Vale Nada ( Antonio Queirós/Arquivo CORREIO) Em 2008, ela fez sucesso com figurino de marinheira Além de cantar Ela é Toda Boa, da banda Psirico, baiana teve Saulo como convidado (Paulo Macedo/Arquivo CORREIO) Em 2009, foi o ano do hit Cadê Dalila? (Antonio Queirós/Arquivo CORREIO) No ano de 2009, a cantora encarnou uma rainha e entrou no palco carregada em um trono dourado (Antonio Queirós/Arquivo CORREIO) 2010: O pagode sempre está presente nas apresentações da artista. Em 2010, três meses depois de ter seu primeiro filho, Ivete puxou a música Lobo Mau, do grupo baiano de pagode O Báck (Marina Silva/Arquivo CORREIO) Em 2011, ela escolheu o Sol como tema e até usou um figurino especial para isso. Em um dueto inédito com o sambista Diogo Nogueira, eles cantaram sucessos e homenagearam Dorival Caymmi (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Em 2012, a artista recebeu os cantores EdCity, Alex Max, do Saiddy Bamba, e Thierry, do Fantasmão (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Foi uma grande homenagem ao pagode baiano (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) No ano de 2013, o Festival fez 15 anos e, para sua comemoração de debutante, Ivete Sangalo marcou mais uma vez presença realizou um baile de debutante (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) No ano, a morena recebeu 15 cantores famosos para uma valsa (Robson Mendes/Arquivo CORREIO) Até Gil entrou na festa! (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Em 2014, Ivete levou o tema Baile Preto e Branco que celebrou os tradicionais bailes de Carnaval. No dia, ela lançou a canção que foi sua aposta para o Carnaval 2015: Pra Frente. E, no clima da folia, a musa desceu do palco e foi para o meio da galera (Betto Jr./Arquivo CORREIO) No repertório de 2015, ela tocou músicas do álbum Multishow ao vivo - Ivete Sangalo, 20 anos. Entre as mais conhecidas Dançando, Pra Frente e Beleza Rara. Cantou ainda Tempo de Alegria, Olodum e Flor do Reggae (Evandro Veiga/Arquivo CORREIO) Em 2016, quando o Festival de Verão fez sua estreia na Arena Fonte Nova, Ivete levou o público ao delírio após cantar os sucessos da banda É o Tchan (Thiago Del Rey/Kianda Filmes) Em 2018, a artista fez um dos últimos shows antes do nascimento das gêmeas Marina e Helena (Betto Jr./Arquivo CORREIO) 2018: Ivete brincou com o barrigão e divertiu a todos (Betto Jr./Arquivo CORREIO)

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)