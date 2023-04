Relembre o retrospecto do Bahia nas oitavas da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (2), o Bahia irá descobrir quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Em sua 32ª participação na competição, o tricolor tenta alcançar, mais uma vez, sua melhor classificação na Copa. Ao longo da história, o clube já chegou às quartas de final sete vezes, mas em nenhuma conseguiu a classificação. Neste ano o campeonato se torna ainda mais desafiador já que, após 27 anos, 15 dos 16 times classificados para as oitavas são integrantes da Série A. O único fora dessa lista é o Sport, que disputa a segunda divisão.

Enquanto o Bahia não define o próximo passo na competição mata-mata, o CORREIO relembra quais foram as sete classificações do tricolor nas oitavas de final, quais foram os anos que o Esquadrão chegou entre os 16 melhore se faz uma análise histórica dos adversários enfrentados nesta fase desde a primeira edição da Copa do Brasil, em 1989.

As disputas nas oitavas

Incluindo a edição de 2023, onde o Bahia já garantiu a disputa das oitavas de final, o tricolor tem um histórico levemente favorável quando analisamos o desempenho em todas as edições que o clube participou da competição. Das 32 vezes que esteve na Copa, o Bahia passou 19 vezes para a fase de oitavas de final, o que representa 59% das oportunidades.

Em algumas temporadas, principalmente nos primórdios de disputa da Copa do Brasil, o número de clubes participantes era reduzido. Longe das atuais 92 equipes classificadas na primeira fase. Isso facilitava o caminho de alguns times até as oitavas.

Em 2019, já com 91 clubes, o Bahia fez a sua campanha com mais jogos disputados. Isso porque o tricolor entrou na 1ª fase da competição, quando eliminou o Rio Branco-AC, e na 2ª fase passou pelo Santa Cruz-RN. Ambos em jogos únicos. Depois, com jogos de ida e volta, eliminou o CRB, Londrina e São Paulo, até cair nas quartas de final para o Grêmio. Foram dez partidas no total.

Mas a quantidade de jogos disputados acaba sendo relativa. Um exemplo de campanha curta na Copa do Brasil, mesmo chegando nas quartas, foi em 2018, quando entrou já na fase de oitavas por ter sido o campeão da Copa do Nordeste do ano anterior, eliminou o Vasco em dois jogos e saiu para o Palmeiras nas quartas de final.

Neste ano de 2023 vai para o seu terceiro ano seguido chegando nas oitavas de final da competição. O recorde de participações seguidas nesta fase aconteceu há décadas atrás, entre 1998 e 2003 (quatro eliminações e duas classificações). Já o recorde longe dos 16 melhores da Copa aconteceu entre 2013 e 2017.

No ano passado, o adversário que eliminou foi o Athletico-PR, que pode enfrentar o Esquadrão esse ano novamente. O time paranaense, aliás, é o maior carrasco do Bahia dentro das oitavas de final da Copa do Brasil ao longo da história. São três eliminações para o Furacão. Caiu em 1992, 2011 e 2022.

As classificações

Ao falar das equipes eliminadas pelo Bahia nas oitavas da Copa do BR, a Portuguesa foi o maior alvo tricolor. Das sete classificações para as quartas, duas delas foram contra a equipe paulista. Relembre abaixo todas classificações:

2019: São Paulo 0x1 Bahia | Bahia 1x0 São Paulo

2018: Bahia 3x0 Vasco | Vasco 2x0 Bahia

2012: Portuguesa 0x0 Bahia | Bahia 2x0 Portuguesa

2002: Bahia 3x0 Portuguesa | Portuguesa 0x0 Bahia

1999: Bahia 3x0 Coritiba | Coritiba 1x1 Bahia

1990: Bahia 1x0 Botafogo | Botafogo 1x1 Bahia

1989: Cruzeiro 1x0 Bahia | Bahia 2x0 Cruzeiro

Dessas classificações, apenas uma delas aconteceu na estreia do Bahia na Copa do BR, justamente contra o Vasco em 2018. Em todos os outros anos o tricolor precisou disputar mais de um jogo para chegar nas oitavas. Em 1989 e 1990 bastava apenas passar pela 1ª fase para avançar. Já em 1999, 2002 e 2012 havia duas fases antes das oitavas.

Desconsiderando a temporada 2023, já que ainda não há definição sobre a classificação do Bahia para além das oitavas, vale ressaltar que o retrospecto tricolor não é tão animador. São 18 participações entre os 16 melhores e apenas essas sete classificações. Isso representa apenas 36% de sucesso contra os adversários nesta fase. Comandado pro Renato Paiva, agora o elenco tricolor quer tentar voltar a garantir uma classificação para as oitavas e, quem sabe, garantir uma histórica classificação para as semifinais do campeonato mata-mata.