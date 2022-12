Relembre os duelos de Brasil x Croácia em Copas do Mundo

O Brasil decidirá uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (9), ao meio-dia, e terá pela frente uma adversária que já pode ser considerada velha conhecida: a Croácia. Esse será o terceiro encontro entre a Seleção Brasileira e os croatas, e pela primeira vez o jogo será disputado na fase mata-mata.

Nos outros dois encontros, vitória do Brasil nas estreias das Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, e 2014, jogando em casa no estádio Itaquerão, em São Paulo. Se nas edições anteriores a preocupação era em começar o Mundial com o pé direito e vencer a ansiedade da estreia, dessa vez a partida pelas quartas de final vale a sobrevivência do elenco canarinho em busca do hexa.

Passando da Croácia, o Brasil enfrenta o vencedor de Holanda x Argentina na semifinal. O CORREIO relembra a seguir como foram as duas partidas diante dos croatas em Copas.

Estreia do 'Quadrado Mágico'

Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo na Copa de 2006

Foto: Reprodução/Twitter/Fifa

A Copa de 2006 é uma eterna quebra de expectativas. Não só pelo time que a Seleção Brasileira tinha no papel, mas também pelo que demonstrou nos anos que antecederam a Copa do Mundo na Alemanha, com a conquista da Copa América em 2004 e Copa das Confederações em 2005 - ambas em cima da Argentina e com um time um pouco diferente do que foi para o Mundial, vale ressaltar.

Aquela Copa do Mundo havia gerado a expectativa do torcedor ver em campo a reunião de quatro craques incontestáveis, que formaram o grupo batizado 'Quadrado Mágico'. Ronaldo Fenômeno, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho (na época o melhor jogador do mundo) eram a cara da seleção de Carlos Alberto Parreira e quase unanimidade de que os quatro deveriam atuar juntos, embora para isso fosse necessário escalar dois centroavantes - e deixar de fora Robinho, que vivia grande fase.

Foi o que aconteceu no jogo diante da Croácia, o primeiro de Copa do Mundo com os quatro craques escalados ao mesmo tempo.

Na estreia, o Brasil foi a campo com: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo.

O jogo aconteceu em uma terça-feira, dia 13 de junho de 2006, no Olympiastadion, em Berlim. Pelo Grupo F, que ainda tinha Austrália e Japão, a seleção canarinho derrotou a Croácia por 1x0, com um belo gol anotado por Kaká, de fora da área, aos 44 minutos do primeiro tempo. Melhor no jogo, o Brasil teve chances ainda na etapa inicial com Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, ambos também chutando de fora da área. Enquanto isso, o goleiro Dida não precisou praticar nenhuma defesa nos primeiros 45 minutos.

Já o segundo tempo começou com susto, quando o camisa 9 croata Dado Pršo bateu forte cruzado e obrigou Dida a fazer uma defesa difícil. A Seleção seguiu sofrendo chutes de fora da área, enquanto tentou ampliar o placar com Ronaldinho numa cabeçada, que foi a única grande chance da etapa final.

Naquele ano a Croácia havia feito uma boa campanha nas Eliminatórias, classificando-se em primeiro lugar com 24 pontos e invicta (7 vitórias e 3 empates), eliminando Suécia, Bulgária, Hungria, Islândia e Malta. Apesar da moral com que chegou ao Mundial, buscando passar pela segunda vez ao mata-mata, terminou em 3º lugar no Grupo F, com dois pontos. Já o Brasil avançou até as quartas de final e caiu para a França de Zidane e Henry, vice-campeã naquele ano.

Virada em Itaquera

Neymar no jogo pela Copa de 2014

Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

O segundo encontro entre Brasil e Croácia em Copas do Mundo começou com um susto que calou o estádio do Itaquerão, em São Paulo. Aos 10 minutos, o atacante Ivica Olić cruzou rasteiro e o lateral esquerdo Marcelo teve a infelicidade de mandar contra a própria meta defendida por Júlio César. Mas a expectativa pelo gol brasileiro em uma Copa dentro de casa após 64 anos não diminuiu.

E saiu dos pés do camisa 10, Neymar, atuando naquela que era sua primeira Copa do Mundo. O atacante recebeu a bola de Oscar em jogada de velocidade e bateu no cantinho de fora da área, sem chance para o goleiro Pletikosa. A virada saiu após um pênalti polêmico, em que Oscar mais uma vez fez boa jogada no ataque, cruzou para Fred e o centroavante caiu em contato com o zagueiro Lovren.

O árbitro japonês Yuichi Nishimura apontou a marca da cal e Neymar virou a partida. O placar foi finalizado com Oscar, para selar a boa atuação do meio-campista. Nos acréscimos, um contra-ataque colocou Oscar de frente para o gol e, de novo de fora da área, bateu no canto e colocou o Brasil com 3x1.

A recuperação da Croácia ocorreu no jogo seguinte, quando fez 4x0 na seleção de Camarões, mas o terceiro jogo foi definitivo para a eliminação dos europeus na fase de grupos. Os croatas perderam para o México, por 3x1, e deram adeus à Copa do Mundo no Brasil.

Uma curiosidade é que a seleção da Croácia se hospedou na Bahia naquele Mundial. Ficou em um hotel na Praia do Forte.

Depois desse encontrode 2014, brasileiros e croatas se encontraram às vésperas da Copa da Rússia, em 2018, em um amistoso que terminou 2x0 para o Brasil, disputado em Anfield, o estádio do Liverpool, na Inglaterra. Neymar e Firmino marcaram para a seleção já comandada por Tite.

De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente do lado croata. Isso porque o adversário europeu alcançou algo que o Brasil não consegue há 20 anos: uma final de Copa do Mundo, justamente na edição de 2018, quando perdeu para a França por 4x2. Por isso, o confronto no Catar tem tudo para ser o mais maduro e mais equilibrado entre os dois países, que buscam vaga na semifinal.