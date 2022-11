Relembre os principais discos das décadas de carreira de Gal Costa

A carreira musical de Gal Costa, falecida nesta quarta-feira (9), se iniciou com o disco Domingo, de 1967. A baiana interpretou músicas no estilo bossa nova, como "Avarandado" e "Coração Vagabundo", que ela recuperou recentemente em novas gravações.

Dois anos depois, no disco que levaria seu nome, Gal cantou uma das músicas que mais ficariam ligadas a ela: "Baby", do amigo Caetano Veloso - o compositor mais constante em seus discos. O álbum ainda incluia "Não Identificado", também de Caetano, e "Divino Maravilhoso", de Caetano e Gil.

Em 1971, a cantora lançou um disco que se tornou vital para a cultura brasileira: "Fa-Tal - Gal a Todo Vapor", em que usava toda potência de sua voz. O disco também foi um marco da luta contra a repressão da ditadura que comandava o país. O disco deu ainda origem a um show histórico em um teatro no Rio de Janeiro. As músicas incluíam"Pérola Negra", de Luiz Melodia, e "Sua Estupidez", de Roberto Carlos.

A capa de India (Foto: Divulgação)

Em 1973, foi a vez de "Índia", que teve a capa censurada pela ditadura. O disco trazia canções como "Da Maior Importância" e "Relance". No ano seguinte ela lançou "Cantar", que inclui sucessos como "Barato Total" e "Lágrimas Negras". Em 1978, foi a vez de "Água Viva", com o grande hit radiofônico "Folhetim" e "Mãe".

A década de 1980 teve mais sete lançamentos da cantora. Dois em especial se destacam. "Fantasia", de 1981, trazia "Meu Bem, Meu Mal", que tocou em novela da Globo e fez muito sucesso. Já "Profana", de 1984, trazia outra música de Caetano que ganhou vida na voz de Gal: "Vaca Profana".

Fa-Tal marcou época (Foto: Divulgação)

A cantora nunca parou de gravar. Foram mais cinco lançamentos nos anos 1990 e quatro no início dos anos 2000. Em 2011, com "Recanto", ela surgiu novamente ressignificada, com músicas de Caetano Veloso e tom mais eletrônico.

Depois ainda vieram "Estratosférica", "A Pele do Futuro" e "Nenhuma Dor". Esse último, de 2011, trazia Gal fazendo novas versões de músicas já populares em seu repertório, em dueto com artistas mais novos.

Morte

A assessoria da cantora Gal Costa informou, através das redes sociais, que a artista faleceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9). Apesar da informação, não deram detalhes da motivação do falecimento da artista.