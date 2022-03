Relembre outras confusões que abalaram premiações do Oscar

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar no último domingo, 27 de março, chocou a todos. O comediante fez uma piada com a esposa do ator, Jada Pinkett Smith, e acabou deixando Will furioso, que se levantou e subiu até o palco para lhe dar um tapa. Mas essa não é a primeira vez que a Academia enfrenta uma confusão em sua cerimônia. Roubos, troca de prêmios e até invasão de homem nu já foram vistos durante as premiações. Relembre os principais casos:

1. Dois Franks, um só prêmio

Em 1933, o apresentador Will Rogers estava apresentando a categoria de "Melhor Diretor", quando anunciou: “Suba aqui e pegue [o prêmio], Frank!”. O problema é que dois Franks estavam concorrendo na categoria: Frank Capra de "Dama por Um Dia" e Frank Lloyd de "Cavalgada". Capra chegou a se levantar e ir em direção ao palco, mas logo a informação foi esclarecida e o verdadeiro vencedor era Lloyd. Anos depois, o diretor chegou a comentar a situação. "Aquela caminhada de volta - no meio de VIPs aplaudindo gritando: 'Sente-se! Desça na frente! Sente-se!', enquanto obstruí a visão deles - foi a caminhada mais longa, mais triste e mais devastadora da minha vida. Eu gostaria de poder ter rastejado para debaixo do tapete como um verme miserável. Quando eu caí na minha cadeira, me senti como um", declarou Capra.

Will Rogers (no meio) e Frank Lloyd à sua direita no Oscar de 1934 (Foto: Reprodução/Oscars.org)

2. Estatueta roubada

No ano de 1938, Alice Brady venceu a categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante", mas não tinha ido à premiação. Um homem que estava presente no evento, recebeu o prêmio no lugar da atriz. No entanto, ele não tinha nenhuma ligação com ela e após pegar o prêmio, nem ele nem o prêmio foram vistos novamente. Na época, a categoria de coadjuvante recebia uma placa na premiação. Posteriormente, a Academia fez uma nova placa para dar à Alice.

Alice Brady ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "No Velho Chicago" (Foto: Reprodução/IMDB)

3. Homem nu no palco

Em 1974, o fotógrafo Robert Opel conseguiu entrar nos bastidores do Oscar ao afirmar que era um jornalista. Durante a cerimônia, ele invandiu o palco completamente nu e tirou muitas risadas do público.

4. O fracasso musical

Em 1989, a cerimônia da Academia teve a presença de diversos números musicais que não agradaram os convidados. Atores chegaram a se unir para escever uma carta de protesto pedindo que nunca mais houvesse algo assim. Além disso, o número musical da abertura, conduzido por uma atriz vestida de Branca de Neve, rendeu aos organizadores um processo da Disney por direitos autorais. A participação do ator Rob Lowe, que enfrentava acusações de assédio na época, também gerou desconforto entre os presentes. A cerimônia foi produzida por Allan Carr, que estava com sua carreira em ascensão, mas após esse episódio não conseguiu recuperar sua reputação.

5. Anúncio errado

Uma das confusões mais conhecidas do Oscar foi o episódio de 2017, quando houve um erro ao anunciar o vencedor da categoria "Melhor Filme". Faye Dunaway e Warren Beatty, responsáveis por apresentar a categoria, receberam o envelope errado, que tinha escrito o nome de Emma Stone, vencedora da categoria "Melhor Atriz" por sua atuação em "La La Land". Os apresentadores aparentaram estar confusos ao abrir o envelope, mas acabaram anunciando esse longa como vencedor de "Melhor Filme". A gafe só foi percebida após a equipe inteira do filme subir no palco e ter feito o discurso de agradecimento. O verdadeiro vencedor da principal categoria da cerimônia naquele ano foi "Moonlight: Sob a Luz do Luar".