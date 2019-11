Religiosa, Thyane Dantas cita Bíblia para negar adultério de Safadão

Uma convivência de oito anos e um filho. Mesmo assim, segundo a atual esposa de Safadão, o relacionamento dele com a ex, Mileide Mihaile, não se configurou como um casamento. A afirmação foi feita no Instagram, em meio a mais uma polêmica envolvendo os três. Thyane Dantas resolveu colocar mais lenha na fogueira, e disse que o cantor não traiu a ex-mulher Mileide Mihaile, porque eles não eram casados segundo preceitos religiosos.

"Ele não era casado, portanto biblicamente não existiu nem essa questão de adultério, porque não existe adultério onde não existiu casamento. Wesley compartilhou algumas vezes sobre o relacionamento destruído que vivia. Relacionamento esse de muitas traições, não foi apenas uma", escreveu.

Religiosa, Dantas continuou embasando seu discurso de defesa ao seu relacionamento com o marido

dizendo que "Deus não destrói uma família para abençoar outra". Para a inuencer, Safadão estava vivendo

um relacionamento difícil quando a conheceu, enquanto ainda vivia junto com Mileide Mihaile, 30, mãe de

Yhudy, 8, primogênito do cantor.

Dantas e Safadão começaram a se relacionar em 2012 e tiveram a primeira lha, Ysis, em 2014. Eles se

casaram em 2016 e em setembro de 2018 nasceu Dom, segundo filho do casal.



"O que aconteceu no meu caso e que gerou coisas difíceis foi a pessoa não ter finalizado direito uma

situação anterior para começar uma nova. E seja por qual tenha sido o motivo, essa postura não traz orgulho

pra ele que a fez, muito pelo contrário, trouxe arrependimento e aprendizado para toda a vida", argumentou.