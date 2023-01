Relógio raro do século XVIII é destruído durante ataque em Brasília

Um relógio do século XVIII que veio para o Brasil com a família real portuguesa foi destruído durante os atos terroristas nesse domingo (8), em Brasília. A peça estava no terceiro andar, onde está localizado o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O relógio foi fabricado no fim do século XVIII e vindo para o Brasil com D. João VI, em 1808. A peça foi concebida pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot, com design de André-Charles Boulle que atendiam a corte de Luís XIV, na França.

"Acabei de chegar no Palácio do Planalto para receber o presidente Lula, o cenário é de caos! Obras de arte históricas foram destruídas, entre elas uma pintura de Di Cavalcanti e um relógio do Século XIX que foi dado de presente para D. João VI", publicou o senador Randolfe Rodrigues, no Twitter.

Em 2012, o relógio havia passado por uma restauração depois de ter sido resgatada de um depósito do governo federal. Quando a peça foi encontrada, havia uma fenda na parte superior e faltava a estátua de Netuno.