Remixes de Gal Costa são lançados nas plataformas digitais

Duas músicas do álbum 'A Pele do Futuro', de Gal Costa, ganharam remixes assinados pelo cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor Diogo Strausz. As novas versões, que estão disponíveis em todas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (9), são: 'Sublime', composta por Dani Black, e Cuidando de Longe, assinada por Marília Mendonça, Juliano Tchula, Júnior Gomes e Vinicius Poeta.

Os remixies distribuídos pela Biscoito Fino surgem dois anos após o lançamento de 'A Pele do Futuro', por iniciativa de Strausz. Vivendo atualmente em Paris, Strausz escreveu para Marcus Preto, produtor do disco, dizendo que estava "viciado" nas faixas e com vontade de fazer remixes para as pistas a partir desses fonogramas.

Produtor do álbum 'Rainha do Raios', que projetou a cantora Alice Caymmi, Strausz criou as releituras inspirado nos remixes feitos nos anos 1990 sobre faixas originais de Gloria Gaynor e outras divas da disco music.

Cuidando de longe

Sublime