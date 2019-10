Remo e Neto Baiano fazem acordo e atacante deixa time paraense

A relação não tinha sequer três meses, mas já acabou. Nesta segunda-feira (28) o Remo anunciou que entrou em acordo e rescindiu o contrato de Neto Baiano, atacante de 37 anos que defendeu o Vitória até meados da Série B.

Em nota, o Remo anunciou que rescindiu de forma amigável com o atleta antes de agradecer pelo "empenho e profissionalismo" e desejar sorte nos próximos trabalhos. Neto Baiano deixa o Remo após nove partidas e cinco gols marcados. Ele disputou Série C e Copa Verde pelo Leão do Pará, que não tem mais calendário até o fim de 2019.

A diretoria do Clube do Remo informa a rescisão amigável do contrato do atleta Neto Baiano.

Diretores e profissional decidiram em comum acordo nesta segunda (28), a recisão contratual. O clube agradece o empenho e profissionalismo, e deseja sorte nos seus próximos trabalhos. — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) October 28, 2019

O Remo foi o segundo clube que Neto Baiano defendeu na temporada. No início do ano, o ídolo rubro-negro retornou para a Toca do Leão com um contrato de seis meses, que foi renovado no início da gestão Paulo Carneiro até o final do ano. Contudo, o desempenho do atacante não foi bom e ele acertou rescisão amigável com o Vitória após 17 jogos e um gol marcado.

Neto também defendeu o Leão em 2009, 2011 e 2012. Um recorde explica a idolatria: é o maior artilheiro do Barradão, com 53 gols marcados no estádio. Em 157 jogos oficiais defendendo a camisa rubro-negra, Neto Baiano marcou 85 gols.