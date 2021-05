Renan Dal Zotto deixa CTI e segue em boa recuperação, diz CBV

Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, apresenta ótimos resultados nesta que já é sua reta final de recuperação da internação hospitalar devido à covid-19. Nesta quarta-feira (19), o treinador saiu do CTI e já está em uma unidade semi-intensiva do Hospital Samaritano, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

O técnico está seguindo tudo que foi determinado nas partes de fisioterapia respiratória e motora e está apresentando excelente resposta ao tratamento. Há uma expectativa de que Renan Dal Zotto tenha alta no próximo fim de semana.

Internado desde o dia 16 de abril, Renan Dal Zotto, de 60 anos, foi extubado pela segunda vez no início deste mês, após cessar uma febre. Foram iniciadas as sessões de fisioterapia e o treinador está lúcido, interagindo com os médicos e familiares.

Três dias depois de ser internado, o técnico da seleção de vôlei foi intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alto. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda.

O técnico já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.