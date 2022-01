Renan Lodi ficou de fora da convocação por não ter se vacinado, diz Tite

O lateral esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madri, foi desconsiderado na convocação da seleção brasileira por não ter se vacinado. A informação foi dada pelo técnico Tite, que anunciou a lista de convocados nesta quinta-feira (13). O treinador disse que o jogador perdeu a chance de integrar o grupo por falta da imunização.

"O que posso antecipar é que Renan Lodi foi alijado da possibilidade de convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", explicou Tite na coletiva. "Os aspectos em termos vacinais, de tomar uma dose ou não, isto eu já não sei. Mas sei que ele foi alijado, ficou fora por causa desta situação".

Os laterais convocados foram Alex Sandro, da Juventus, e Alex Telles, do Manchester United. A convocação é para dois jogos das Eliminatórias da Copa, contra Equador, no dia 27, e Paraguai, em 1º de fevereiro. O Brasil já garantiu a vaga no Mundial.

A posição de lateral é uma das mais equilibradas na seleção. Tite falou ainda que Guilherme Arana poderia estar na lista. "Mas por não ter tido treinamentos específicos (esse mês), também ficou alijado de uma concorrência maior (pela vaga)", disse.

O auxiliar-técnico César Sampaio afirmou que cada posição tem no dar cerca de 40 atletas e o que define a convocação é o "momento" do jogador. "O Telles tem esta concorrência no setor. O Arana está voltando depois (a treinar), e o Lodi tem esse problema da vacina, por isso ambos perderam espaço agora"

Confira a convocação:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Emerson (Tottenham)

Dani Alves (Barcelona)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Manchester United)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Marselha)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Antony (Ajax)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madri)

Raphinha (Leeds)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)