Renata Fan cravou em maio Fla x River na final da Libertadores

Pela primeira vez, Flamengo e River Plate vão medir forças em uma final da Libertadores. Após o clube argentino confirmar sua presença na terça-feira (22), o carioca goleou o Grêmio por 5x0 no Maracanã, na quarta (23), e assegurou a vaga na decisão.

Se o resultado elástico surpreendeu até os torcedores mais fanáticos rubro-negros, uma pessoa cravou, há cinco meses, quais seriam os dois times que batalhariam pelo título.

Durante o programa Jogo Aberto, da Band, a apresentadora Renata Fan deixou seu clube do coração, o Internacional, de lado e garantiu que a final teria o Fla e o River. Isso aconteceu no dia 14 de maio, quando as partidas da fase mata-mata ainda não tinham nem começado (veja o vídeo no final do texto).

A escolha de Renata a fez ser zoada pelos seus companheiros de atração, que escolheram times como Cruzeiro, Palmeiras, Boca Juniors e Libertad para o confronto decisivo. Chegaram, inclusive, a afirmar que ela estava "com o Flamengo no coração". Depois, falaram que a apresentadora estava torcendo contra o Inter, o que a fez afirmar "eu, quando falo de futebol e tenho que palpitar, penso com a razão, não com o coração".

Após a confirmação do Flamengo e River Plate na final, Renata relembrou o episódio em suas redes sociais. "Na maioria das vezes, erramos mais do que acertamos no futebol! Desculpem-me pela pouca modéstia, mas, no dia 14/05/19, acertei os times que fariam a Final da Libertadores e foi bem antes de começar a fase de mata-mata! Poderosa, né?! E deu exatamente isso! Então, falem das mulheres", escreveu.

A final da Libertadores está marcada para acontecer no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.