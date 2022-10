Renata Fan é criticada após chamar corintianos de 'maloqueiros'

Uma declaração de Renata Fan durante o programa Jogo Aberto, da Band, causou a ira dos torcedores do Corinthians. Durante a atração, nesta quinta-feira (20), a apresentadora se referiu aos fãs do clube como 'maloqueiros'. As falas não repercutiram bem, e viraram polêmica.

O momento aconteceu quando Renata fazia uma brincadeira com o jornalista Chico Garcia, após a derrota do Timão para o Flamengo, na final da Copa do Brasil. Ela afirmou que o colega não tinha "perfil de maloqueiro".

"Eu avisei [sobre a conquista do Flamengo]. Para, Chico. Você não combina, você não é maloqueiro, você é um cara estudado, um cara multifuncional. Aí, você foi querer ser corintiano? Só para agradar a esposa?", disse.