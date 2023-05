Renata Sorrah reproduz cena de 'The White Lotus' em 'Vai na Fé' e cena viraliza

Renata Sorrah causou furor nas redes sociais depois do capítulo desta segunda-feira, 29, da novela em Vai Na Fé após sua personagem, a empresária Wilma Campos, reproduzir uma fala de Jennifer Coolidge na segunda temporada de The White Lotus. "Esses gays querem me matar" foi uma frase dita por Tanya que se tornou meme após a exibição do episódio da série da HBO.



Na trama de Rosane Svartman, Wilma é uma personagem que foi atriz no passado e sempre traz referências de outras personagens No capítulo desta segunda, a família está gravando um reality show chamado Os Lorenzos, nos moldes de The Kardashians. Depois de revelar que Lui (José Loreto) não é filho biológico de Fábio (Zé Carlosa Machado), ela se desespera a ponto de soltar a frase.

"ESSES GAYS QUEREM ME MATAR" KKKKKKKKK morrendo com Vitinho e Anthony atuando #VaiNaFe pic.twitter.com/nUwnxAhxD6 — bru secco (@worldsecco) May 29, 2023

A fala veio depois que a produção do reality show pede Vitinho (Luis Lobianco) fale mal da chefe durante a gravação. Ele não poupa palavras, chama Wilma de má, acusa de golpe da barriga, aproveita a deixa para soltar um monte de impropérios sobre a empresária. Então, ela diz a famosa frase de Tanya: "esses gays querem me matar".