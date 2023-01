Renatinho, vocalista do Bokaloka, morre no Rio após passar mal em show

O vocalista Renatinho da Banda BokaLoka morreu no final da tarde desta quinta-feira, 5. O cantor havia sido internado na quarta-feira, 4, após sofrer um princípio de infarto durante show na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Renatinho foi levado inicialmente para o Hospital Lourenço Jorge, mas foi transferido em seguida para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. O cantor teve que passar por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo BokaLoka, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido a um Infarto Agudo do Miocárdio. Renatinho estava internado no Hospital Lourenço Jorge e foi transferido ao Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, para passar por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias. Sua morte foi confirmada às 17h38 de hoje. A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista", diz a nota divulgada pela assessoria.

Essa não foi a primeira vez que Renatinho sofreu um infarto. Em maio de 2022, ele passou por um quadro semelhante durante turnê em Paris, na França. Na época, passou por procedimento cirúrgico.

Show

Renatinho começou a passar mal quando faltavam 20 minutos para o fim do show. Arlindinho Cruz chegou a subir ao palco ao lado do cantor e continuou apresentação após sua saída.

Em seu Instagram, Arlindinho lamentou a morte do amigo: "Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz".