Renato Gaúcho renova com o Grêmio até o fim da temporada 2021

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (5), em suas redes sociais, a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho até o fim de 2021. Com este novo compromisso, o treinador vai iniciar sua sexta temporada consecutiva no comando da equipe gaúcha.

Além de ser um dos maiores ídolos da história do Grêmio, Renato também é o treinador que mais dirigiu o tricolor gaúcho. Ele soma 407 jogos na direção do time e vários títulos importantes pelo clube.

Foi campeão da Copa Libertadores 2017, da Recopa Sul-Americana 2018, da Copa do Brasil 2016, além de três campeonatos estaduais e uma Recopa Gaúcha.

Com o novo trabalho, Renato, de 58 anos, espera obter o título que falta em sua coleção, que é do Campeonato Brasileiro, competição que a equipe gremista não conquista há 25 anos.

Além da disputa do Brasileirão, Renato vai liderar o Grêmio na sexta participação consecutiva na Libertadores, Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.