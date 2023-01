Renato Paiva cita calendário e projeta a chegada de mais reforços ao Bahia

Apesar do início da temporada 2023, a reformulação do elenco do Bahia ainda está em andamento. Até o momento, o Esquadrão contratou 12 jogadores. Mas, de acordo com o técnico Renato, mais atletas devem ser incorporados ao grupo.

Após o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, nesta quarta-feira (18), na Fonte Nova, o treinador foi questionado se o clube ainda busca atletas e garantiu que sim. De acordo com Renato Paiva, a ideia é ter um plantel qualificado e com opções em todos os setores por conta da grande quantidade de jogos que a equipe terá.

"Espero mais alguns jogadores, não está fechado o elenco. Temos posições onde precisamos reforçar, onde sentimos que está curto, e vão vir jogadores diferenciados nessas posições. Estou confiante no trabalho fantástico do Cadu, administração, João Paulo. Portanto, esperamos, não posso dizer nomes nem posições, mas estamos à espera de alguns jogadores para trazer qualidade superior ao nosso jogo", disse o treinador.

"Quero um elenco relativamente grande, com dois ou três jogadores por posição. Temos agora o estadual, depois a Copa do Nordeste, do Brasil e o campeonato [Brasileirão]. Se a gente classificar, ainda vamos ter competição internacional na próxima temporada", completou.

Na primeira leva de contratações, o Bahia deu atenção especial ao sistema defensivo. Dos 12 contratados, sete foram para o setor. A tendência é de que no próximo movimento, atletas de meio-campo e ataque sejam os alvos.

Depois de três triunfos no Campeonato Baiano, o Bahia dará uma pausa no estadual. No próximo domingo (22), a equipe encara o Sampaio Corrêa, pela estreia na Copa do Nordeste. A partida será no estádio Castelão, em São Luís, às 19h.