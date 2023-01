Renato Paiva convoca torcida do Bahia antes do Ba-Vi: 'Lotem o estádio'

O Bahia sofreu um desvio de rota na temporada. Depois de três triunfos consecutivos, o tricolor conheceu as suas duas primeiras derrotas ao cair para Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, e Jacobinense no Campeonato Baiano.

O momento de baixa do tricolor acontece logo às vésperas do clássico contra o Vitória. Será diante do maior rival que o Esquadrão tentará se reabilitar e voltar aos trilhos. Por isso, o técnico Renato Paiva pediu o apoio da torcida tricolor no duelo deste domingo (29), às 16h, na Arena Fonte Nova.

"São jogos diferentes. Vamos estar em casa com nossa torcida. E aproveito para dizer que esse é o momento para a nossa torcida. Aproveitar para pedir que lotem o estádio no domingo, que nos ajudem. Que sejam o 12º jogador e que estejam presentes em um jogo tão importante", disse Renato Paiva.

A promessa é de casa cheia na Fonte Nova. A partida terá a presença apenas da torcida do Bahia e os tricolores já garantiram cerca de 40 mil ingressos. Existe a expectativa por um recorde de público. Na manhã desta quinta-feira (26), longas filas se formaram nos pontos de vendas dos bilhetes.

Apesar da convocação, Renato Paiva disse que entende as cobranças e garantiu que o time vai resolver o problema das finalizações. Nas duas derrotas, o Bahia criou chances claras, mas os atacantes não balançaram as redes. O mais cobrado pelo torcedor é o centroavante Everaldo.

"Para resolver o ataque, vamos continuar a trabalhar. Falta ter a bola no gol. O que me interessa é que a equipe mostra capacidade. Então a bola vai entrar, disso não tenho dúvida", afirmou o treinador.