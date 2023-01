Renato Paiva é regularizado e pode comandar o Bahia contra a Juazeirense

A menos de uma semana da estreia na temporada 2023, o Bahia ganhou uma novidade para o duelo contra a Juazeirense, na próxima quarta-feira (11), às 19h15, no estádio de Pituaçu, pelo Baianão. O técnico Renato Paiva teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (6), e poderá comandar o Esquadrão na beira do campo.

Será a primeira vez que Renato Paiva dirigirá uma partida por uma competição brasileira. Com passagens por Benfica, Independiente del Valle, do Equador, e León, do México, o português foi o escolhido pelo Grupo City para treinar o tricolor em 2023 e desde o ano passado comanda a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo.

Também nesta sexta-feira, foi publicada no BID a rescisão do contrato do atacante Oscar Ruiz. O paraguaio rescindiu o vínculo de forma amigável com o Bahia e acertou a ida para o Tacuary, do seu país.

Nos últimos dias, o volante Lucas Falcão também teve a rescisão publicada no BID. Ele defenderá o CRB.