Renato Paiva exalta atuação do Bahia contra o Coritiba: 'Vitória justa'

O Bahia venceu o seu primeiro jogo como mandante na Série A 2023. O tricolor não começou bem diante do Coritiba, na tarde deste domingo (7), na Fonte Nova, mas evoluiu dentro da partida e, com uma boa atuação, bateu o adversário por 3x1.

Após o duelo, o técnico Renato Paiva analisou o desempenho da equipe. Ele exaltou a atuação do Bahia e disse que o time poderia ter saído com um placar mais folgado se tivesse aproveitado melhor as chances criadas.

“Acho que foi uma boa entrada da nossa equipe. Recuperamos bolas lá na frente e chegamos de diferentes formas na área do adversário. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, e o resultado ficou curto. No segundo tempo teve uma reação natural do Coritiba. Reação natural de quem está perdendo. Eles não nos geraram problemas, apenas com o gol de fora da área. Poderíamos ter feito mais pressão no homem da bola, mas o jogo é feito de erros”, iniciou ele.

"Depois do gol, se fosse uma equipe sem personalidade, mal trabalhada, não teria feito o segundo tão rápido. Demos a resposta. Ainda fizemos outro gol de bola parada. Foi uma vitória justa", completou.

Questionado se estava aliviado por vencer o segundo jogo após iniciar o Brasileirão com duas derrotas, Paiva afirmou que não tira peso das costas pois sempre acreditou no trabalho que o Bahia está desenvolvendo desde o início da temporada. Entre Copa do Brasil e Brasileirão, o tricolor está sem perder há três partidas.

“Meu trabalho é em função de convicções. Sou um treinador igual aos outros, ganho e perco. Como perdemos e como ganhamos vai nos dando indicadores. A gente vinha de dois jogos com indicadores positivos, mas com resultados que falharam. Eu não tinha peso nenhum. Sabia que essa equipe ia dar uma resposta mais tarde ou mais cedo. Vai ganhar e perder jogos, é normal em uma Série A, que é o Campeonato mais difícil”, explicou.

Consistência defensiva

Apesar de ter levado um gol, pode-se dizer que o Bahia não sofreu contra o Coritiba. O time apresentou boa consistência defensiva e conseguiu neutralizar as investidas do ataque alviverde. Tanto que o goleiro Marcos Felipe trabalhou pouco no jogo e o único tento do Coxa saiu em um chute de fora da área de Boschilia.

Para Renato Paiva, o bom desempenho da defesa tricolor não é uma novidade. Ele chegou a citar os jogos contra Bragantino e Botafogo e disse que mesmo tendo sido vazado quatro vezes nas partidas em questão, o time deu poucas chances ao adversário.

“Gosto de analisar sempre o todo. A consistência defensiva já vinha um pouco de trás. Contra o Botafogo tivemos alguns erros, mas o Botafogo não passou por cima da gente, não finalizou muitas vezes. Eu conto muito o número de vezes que finalizam contra a gente, e nisso estamos bem. Uma coisa é criar três chances e fazer um gol. Outra coisa é o adversário criar 30 chances”, disse.

“Algumas vezes vamos ter a baliza zerada, como foi contra o Vasco. É o trabalho, a continuação dele. É contar com todos. Foi o Gabriel Xavier, agora o David, vamos ter o Vitor Hugo ainda. Sabemos o que estamos trabalhando”, continuou.

O próximo desafio do Bahia no Campeonato Brasileiro será diante do Santos, na quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro.