Renato Paiva faz ajustes no Bahia antes de final do Baianão

O Bahia entrou na reta final da preparação para a decisão do Campeonato Baiano. Nesta sexta-feira (31), o Esquadrão realizou o penúltimo treino antes do confronto com o Jacuipense. A partida será neste domingo (2), às 16h, na Fonte Nova.

O técnico Renato Paiva aproveitou o dia para fazer ajustes no time considerado titular. O português simulou situações de jogo e logo depois promoveu um treino tático com a equipe principal.

Para o jogo da final, o Bahia tem o retorno do meia Daniel. Ele cumpriu suspensão na partida de ida e não participou do empate por 1x1, em Riachão do Jacuipe.

O Bahia volta aos trabalhos neste sábado (1º), quando encerrará os preparativos. O tricolor precisa de um triunfo simples para conquistar o título sobre o Jacuipense. Empate leva a decisão para os pênaltis.