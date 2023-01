Renato Paiva valoriza volume ofensivo do Bahia e defende goleiro após falha

O Bahia conheceu a sua primeira derrota na temporada 2023. Diante do Sampaio Corrêa, o Esquadrão até criou boas chances, mas não colocou as bolas na rede, falhou na defesa e caiu por 1x0, no estádio Castelão, pela estreia na Copa do Nordeste.

Após a partida, o técnico Renato Paiva afirmou que estava triste com o resultado por tudo que o time conseguiu criar. Ele valorizou a construção ofensiva tricolor, e afirmou que o time vai trabalhar para melhorar a qualidade das finalizações.

“Triste e zangado porque detestamos perder. Faço sempre duas análises dos jogos, uma quantitativa e outra qualitativa. Em nível quantitativo, o Sampaio Corrêa fez um gol, nós não fizemos e perdemos um jogo em que o empate seria pouco para o que produzimos. Tivemos 12 chances de gols em 16 finalizações. Acho que é mais do que suficiente para ganhar o jogo”, iniciou o treinador.

“A ilação que eu faço é que a equipe, na parte mais difícil do futebol, que é criar, fez com qualidade e quantidade um número suficiente que me deixa orgulhoso dos jogadores, em um campo difícil, contra um adversário que defendeu mais que atacou, mas que foi eficaz. Estou orgulhoso do trabalho que eles fizeram em campo, não só pelas situações de gols criadas contra um adversário fechado, mas também pela qualidade de jogo e a forma como controlaram o adversário, o que é muito difícil”, completou.

Renato Paiva aproveitou a entrevista pós-jogo para defender o goleiro Marcos Felipe. O jogador tricolor tentou sair driblando e perdeu a bola que originou o gol do Sampaio Corrêa. O treinador afirmou que todos os grandes atletas vão falhar e que Marcos Felipe tem crédito pelo que vem apresentando no Bahia.

“Na primeira parte o Sampaio Corrêa quase não chutou em gol, e na segunda parte chutou no gol, em uma perda de bola nossa. Aproveito para dizer que esses erros são normais para quem quer jogar. O Marcos, entre o erro de hoje, e o que nos deu nos últimos jogos, não tem nem discussão. Vai acontecer com os melhores. Aquilo que o Marcos nos deu nos últimos três jogos é mais do que suficiente para compensar esse erro”, analisou.

O próximo compromisso do Bahia de Renato Paiva será na quarta-feira (25), contra o Jacobinense, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No final de semana, o Esquadrão tem o clássico contra o Vitória, na Fonte Nova. Ambos os jogos serão pelo Campeonato Baiano.

Para os confrontos, o Bahia pode ganhar reforços. O lateral Matheus Bahia e o zagueiro Gabriel Xavier estão em recuperação de lesões. Já o lateral direito Cicinho está em processo de condicionamento físico e adaptação ao estilo de jogo do tricolor. O jogador pode ganhar alguns minutos nas próximas partidas.