Renato prega respeito ao Bahia e revela ansiedade para subir o Grêmio

Adversário do Bahia neste domingo (16), em Porto Alegre, o Grêmio quer encaminhar o acesso à primeira divisão diante do Esquadrão. Nesta sexta-feira (14), o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista e pregou respeito ao clube baiano. Renato, no entanto, garantiu que conduzirá o tricolor gaúcho à primeira divisão.

"[A partida] vai ser encarada da mesma forma dos outros adversários, os que já jogamos sempre tiveram nosso respeito, como o Bahia. O objetivo é subir e prometi que vai acontecer. Temos um jogo difícil contra o Bahia, mas o objetivo é buscar a vitória independente dos outros resultados para dar um salto para subir para a Série A", disse.

Renato Gaúcho também destacou a importância da equipe em controlar a ansiedade. Restando mais quatro jogos para o fim da Série B, o Grêmio é o vice-líder, com 57 pontos. Um a mais do que o Bahia, terceiro colocado.

“Ansiedade do torcedor até entendo, quer que o Grêmio volte o mais rápido possível para a Série A. O grupo também está querendo, mas temos que ir com calma. Vai acontecer. Quanto mais rápido a gente carimbar a subida, melhor. Temos esse jogo de domingo com o Bahia, temos essa gordura sobre o quinto colocado que é importante. Independente do resultado do Sport com o Vasco é importante fazer a nossa parte, aí sim vamos dar um passo gigantesco”, explicou o treinador.

Mudanças

A equipe que entra em campo diante do Bahia terá mudanças. Renato adotou o tom de mistério, mas ele tem algumas dúvidas. O goleiro Brenno levou um corte na orelha durante o treino e pode dar lugar para Gabriel Grando. O lateral direito Léo Gomes foi testado durante a semana. O mesmo vale para o volante Thiago Santos, que alternou a titularidade com Lucas Leiva. Na defesa, o zagueiro argentino Kannemann está suspenso. Bruno Alves será o substituto.