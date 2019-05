Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro cantam domingo (5) no TCA

Amigos há quase 50 anos, o carioca Oswaldo Montenegro e o paulista Renato Teixeira estão pela primeira vez em turnê e se apresentam amanhã no Teatro Castro Alves. Mas, segundo Renato, eles não estão juntos para “dividir” o palco, mas para “somar”.

É que, apesar de a música dos dois serem tão diferentes uma da outra, Renato defende que o resultado é duplamente emocionante: “Oswaldo é urbano e eu, rural. Mas nós dois fazemos baladas e temos origem na MPB. Essa soma cria um espetáculo que me deixa muito feliz. É maravilhoso poder sensibilizar alguém que, depois do show, sai do teatro e vê o mundo diferente”.

Renato defende que o roteiro do show deixa a apresentação com a cara de um musical. Oswaldo, que escreveu o roteiro, comenta a afirmação do amigo: “O show convida o público a seguir uma viagem e pode ser comparado a um musical porque tem um prólogo e um final pensado para ficar na memória emocional do público. Mas tem também um caráter informal, como se fôssemos duas pessoas na varanda esperando pelos amigos”.

E são mesmo amigos há muito tempo, afinal se conheceram em 1972, num festival em que Oswaldo participou com uma música, quando tinha ainda 16 anos. “Cheguei apavorado e Renato já era amigo da turma, era um compositor respeitado. Me acolheu com afeto e ali começou uma simpatia enorme por aquele poeta e amigo”, diz Oswaldo, 63 anos, dez a menos que o amigo.

Os dois ficam juntos no palco durante todo o show e, segundo Oswaldo, as canções escolhidas são representantes do estilo de cada um: “Há aquelas que faz as pessoas reconhecerem nossa ‘grife’ e outras em que nossos estilos se misturam”. No repertório, estão canções como Bandolins, Tocando em Frente, A Lista e Romaria.

Serviço

Local: Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Quando: Domingo (5), às 20h

Ingresso: R$ 200 | R$ 100 (filas A a P); R$ 160 | R$ 80 (Q a Z6); R$ 100 | R$ 50 (Z7 a Z11)

À venda na bilheteria do TCA, SACs Barra e Bela Vista e site da Ingresso Rápido