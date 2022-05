Renato Teixeira, Xangai e Nando Cordel estarão juntos no palco do TCA

Os cantores e compositores Renato Teixeira, Xangai e Nando Cordel se encontram no palco do Teatro Castro Alves no dia 29 de julho, a partir das 21h, no espetáculo Encontro de Cantadores, em que o trio revive momentos marcantes de suas carreiras. Os ingressos, já à venda na bilheteria do teatro e no Sympla, custam R$ 180/ R$ 90 (filas A a W), R$ 150/ R$ 75 (X a Z6) e R$ 120/ R$ 60 (Z7 a Z11).

Compositor e cantor dedicado à chamada "música de raiz", Renato Teixeira compôs grandes sucessos como Romaria, canção imortalizada por Elis Regina em 1977, e Tocando em Frente, parceria com Almir Sater. O cantador fez uma participação recente no remake da novela Pantanal como o peão Quim, um dos remanescentes da comitiva do velho Juventino (Irandhir Santos). Teixeira é pai de Isabel Teixeira, atriz que interpreta Maria Bruaca.

Cantor, compositor e violeiro, Xangai é descendente do bandeirante João Gonçalves da Costa, fundador da atual cidade de Vitória da Conquista. Nesta cidade, aos 9 anos, ele conhece o compositor Elomar que, 10 anos mais velho, passa a ser seu amigo e guia. Sua obra, com mais de 100 peças, revela a originalidade e as características da música do sertão nordestino.

Além do envolvimento com forró e música sertaneja, Nando Cordel trabalha com meditação e relaxamento há mais de 25 anos. Compôs e já lançou mais de 200 músicas instrumentais e mantras em português que estão disponibilizados em 15 álbuns. Tem suas músicas gravadas por Maria Bethânia, Ivete Sangalo, e Chico Buarque.

