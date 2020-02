Rend admite ansiedade para disputar o primeiro Ba-Vi como profissional

Quando Thiago Carleto tocou a bola para Gérson Magrão, certamente não imaginava que seu passe chegaria nos pés de um outro meia rubro-negro. É que a bola fugiu de Gérson e foi de encontro a Guilherme Rend, que dominou e soltou a bomba de fora da área para abrir o placar do jogo contra o Sport, no último domingo (2), que acabou empatado em 1x1. Foi o primeiro gol do volante de 21 anos como profissional.

A emoção do momento foi tanta que ele admitiu sequer saber como comemorar na hora. Mesmo após o calor do momento ser superado, Guilherme ainda se atrapalha um pouco para falar do que viveu. Isso ficou claro na entrevista que concedeu nesta segunda-feira (3) na sala de imprensa do Barradão: quando descrevia o lance, falou que enfrentou o Sport na Ilha do Retiro mas a partida foi na Arena Pernambuco. Um nervosismo natural para descrever o ponto alto de uma carreira que acabou de iniciar.

"Um gol inexplicável. O primeiro como profissional, em um momento da partida que a gente vinha sofrendo um pouco. Um jogo difícil contra o Sport na Ilha do Retiro", disse Guilherme.

Guilherme Rend já disputou 18 jogos como profissional. Antes de jogar no Vitória, ele passou por Jacuipense e Toledo, em 2019, além de fazer 5 jogos pelo Athletico-PR em 2018 junto ao elenco sub-23 do Furacão, que disputa o campeonato estadual.

Mesmo com quase 20 jogos entre os adultos, não é errado dizer que 2020 é o ano em que Rend recebe a grande oportunidade da carreira. No Vitória, ele está no time principal e pode sonhar com dias de glória. No próximo sábado (8), ele vai viver mais uma experiência inédita: disputar um Ba-Vi como profissional. Uma chance de ouro para o Vitória vencer a primeira na Copa do Nordeste e ganhar moral na competição.

"Expectativa boa pra gente fazer os primeiros três pontos na Copa do Nordeste. É jogo decisivo, sabemos da dificuldade da partida. O Bahia é mandante, não sei como vai ser a torcida, mas estamos concentrados. Estouu muito ansioso [para disputar o] primeiro Ba-Vi como profissional. Tive a oportunidade de disputar nos aspirantes", afirmou.

Resenha

Guilherme garante que já dominou a bola sabendo o que iria fazer: atirar contra o gol de Luan Polli. No aquecimento, o volante percebeu que o gramado da Arena Pernambuco tinha algumas irregularidades na área do goleiro e isso poderia favorecer quem arriscasse chutes de longa distância - como ele fez.

Contudo, a garantia não foi muito bem aceita pelos companheiros de vestiário, que não perderam a oportunidade de 'resenhar' com o garoto de 21 anos. Teve quem afirmou que foi um golpe de sorte, mas Guilherme leva a brincadeira numa boa e diz que vai continuar se preparando para arriscar em outras oportunidades e marcar mais alguns golzinhos.

"A zoação dentro do vestiário rolou. [Ficaram] Dizendo que foi chute despretencioso", conta aos risos.

Guilherme Rend terá um bom tempo para se preparar e, quem sabe, aparecer de novo no Ba-Vi. Isso porque o Vitória terá toda a semana sem jogos para disputar. O primeiro Ba-Vi do ano acontece no próximo sábado (8), às 18h, na Fonte Nova.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho