Renda extra no São João: Senac lança curso para ensinar a fazer quitutes juninos

Em tempos de crise e grana apertada, uma boa saída para fazer uma graninha extra é empreender. Para auxiliar nesse processo, o Senac Bahia abriu 500 vagas para cursos especiais voltados para a gastronomia junina.

No curso, será possível aprender a fazer licor, bolo de milho e carimã, além de tortas salgadas e outros alimentos procurados para as festas de São João. A ideia é que o aluno possa vender os quitutes e garantir uma grana extra no período junino.

Os cursos estão disponíveis para os municípios de Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador e Santo Antônio de Jesus. Consulte aqui as opções para cada município.

De curta duração, os cursos terão carga horária entre 4 e 20 horas e, para se matricular, é necessário fazer um investimento a partir de R$ 63. Usando o cupom “ARRAIASENAC” o interessado garante 20% em toda a programação junina.

Além das aulas que ensinam comidas típicas, também serão ministradas aulas ensinando a fazer geleias e compotas, pratos da cozinha nordestina, além de caldos e quiches.

Retorno imediato

Presença garantida na mesa de todas as festas de São João, os bolos terão oficina exclusiva em Salvador, Feira de Santana e Camaçari, com foco na produção e também dicas de venda. Para quem quer se aprofundar na confecção dos quitutes a opção é investir em um curso completo de Culinária Junina, onde o aluno aprende a fazer mungunzá, cuscuz de tapioca, diversos tipos de mingau, bolos, canjicas, cocada cremosa, paçoca, entre outras receitas.

Para mais informações o interessado deve entrar em contato pelo Whatsapp (71) 3186-4000. Toda oferta do Senac pode ser vista em www.ba.senac.br/cursos.